

بريدة 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس

نظّمت جمعية "دمي" ببريدة حملة "دمي لوطني" للتبرُّع بالدم بالتزامن مع اليوم الوطني التسعين, في مقر الجمعية بمدينة بريدة, حيث وصل عدد المتبرعين بالدم خلال يومين إلى أكثر من ٤٥ متبرعاً بالدم من الرجال والنساء.

وبيّن المدير التنفيذي للجمعية الأخصائي حمود البطي أن اليوم الوطني هو مناسبة وطنية نسعى من خلالها لإقامة الفعاليات المتميزة ، منها إقامة حملة تبرع بالدم بالتعاون مع التجمع الصحي بالقصيم للإسهام في سد حاجة بنوك الدم في المستشفيات و تعزيز ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع، مضيفاً أن الحملة تشهد حضوراً مميزاً منذ انطلاقتها.

// انتهى //

22:10ت م

0202





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / جمعية "دمي" تنظّم حملة للتبرع بالدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.