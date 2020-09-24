اليوم الوطني / سفارة المملكة العربية السعودية لدى الأرجنتين تحتفل باليوم الوطني الـ(90)



بوينس آيرس 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأرجنتين رياض بن سعود الخنيني، حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الــ(90) للمملكة، بحضور عدد من السفراء العرب وأعضاء السفارة.

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22:06ت م

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