اليوم الوطني / ضمن الاحتفاء باليوم الوطني الـ 90 "برتوكولات" رفع علم المملكة بمحافظة طريف



طريف 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس

أقيمت أمس بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية فعالية رفع علم للمملكة بساحة السارية بالمحافظة، وذلك ضمن احتفلات المنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة، بحضور المحافظ بدر بن نجر الصّقر وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

وضمن "البروتوكولات" المعدة بهذه المناسبة طلب الملازم يوسف الأشجعي الاستئذان برفع العلم وإعطاء الإيعاز لمجموعة الحرس الخاص برفعه، وسط حضور جمع غفير من الأهالي .

// انتهى //

22:00ت م

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