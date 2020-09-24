اليوم الوطني / سفير المملكة لدى بوركينافاسو يقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني



واغادوغو 7 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينافاسو الدكتور وليد الحمودي في العاصمة واغادوغو، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

حضر الحفل معالي رئيس البرلمان في بوركينافاسو الحسن بالا ساكندي ومعالي وزير الدولة وزير الإدارة الإقليمية اللامركزية والتماسك الاجتماعي سيميون ساودوغو إضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي، والمنظمات والهيئات الدولية المعتمدة في جمهورية بوركينافاسو، ومنسوبو البعثة.

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21:30ت م

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