شكرا لقرائتكم 190 دراجًا يشاركون في مسيرة وطنية ضمن فعاليات اليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-24 190 دراجًا يشاركون في مسيرة وطنية ضمن فعاليات اليوم الوطني متابعات الخليج 365 - واس شارك مساء اليوم 190 دراجاً و280 سيارة معدلة في مسيرة الدراجات النارية ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ90 للمملكة التي ينظّمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بعنوان “تحيا السعودية” وذلك في كورنيش مدينة الخبر. Advertisements

وعبر أهالي المنطقة وزوارها عن فرحتهم وإشادتهم بهذه الفعاليات الوطنية, التي رفع المشاركون خلالها علم المملكة عالياً وهم يحملون صور ولاة الأمر مرددين عبارات الحب والولاء لقادة البلاد بهذه المناسبة الوطنية الغالية. وعبر أهالي المنطقة وزوارها عن فرحتهم وإشادتهم بهذه الفعاليات الوطنية, التي رفع المشاركون خلالها علم المملكة عالياً وهم يحملون صور ولاة الأمر مرددين عبارات الحب والولاء لقادة البلاد بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

مما يذكر أن مبادرة “تحيا السعودية” تختتم فعالياتها غداً مسلطة الضوء في فعالياتها وبرامجها على مسيرة المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- حتى العهد الحاضر.

مما يذكر أن مبادرة “تحيا السعودية” تختتم فعالياتها غداً مسلطة الضوء في فعالياتها وبرامجها على مسيرة المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- حتى العهد الحاضر.

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