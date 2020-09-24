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دبي للتأمين تنفي توقيعها أي اتفاق مع هرئيل الإسرائيلية
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت شركة دبي للتأمين، أنها لم توقع أي اتفاق رسمي مع نظيرتها هرئيل الإسرائيلية، وذلك بعد يوم من إعلان الأخيرة عن اتفاق مع الجانب الإماراتي.
وقال الرئيس التنفيذي لدبي للتأمين عبد اللطيف أبو قورة إن الشركتين اجتمعتا لكن “الطرفين لم يوقعا حتى الآن اتفاق تعاون رسميًا”.
وكانت شركة التأمين الإسرائيلية هرئيل، أعلنت أمس الأربعاء أنها وقعت مع دبي للتأمين، اتفاقًا لتقديم خدمات التأمين في إسرائيل والإمارات.
وذكرت هرئيل أن هذا هو أول اتفاق تبرمه مع قطاع التأمين الإماراتي منذ اتفاق البلدين على إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية بينهما الشهر الماضي.
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