البيت الأبيض: ترامب سيقبل نتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة

2020-09-24

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن البيت الأبيض الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقبل نتائج الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر المقبل، وذلك إثر الانتقادات على رفضه الالتزام بنتائج الانتخابات.

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وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني في إفادة صحفية: “الرئيس سيقبل نتائج انتخابات حرة ونزيهة”، الأمر الذي دفع زملاءها الجمهوريين في الكونغرس للتعبير عن دعمهم لانتقال سلمي للسلطة.

ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء، التعهد بأن ينقل السلطة بشكل سلمي في حال خسارته في الانتخابات الرئاسية القادمة أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وفي رده على سؤال صحفي، حول ما إذا كان سيلتزم بالنقل السلمي للسلطة قال ترامب: “سيتعين علينا أن ننتظر ماذا يحدث.. أنتم تعلمون أنني كنت أشكو بشدة من الاقتراع عبر البريد.. هذا التصويت كارثي”.





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