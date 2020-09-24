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هيئة الصناعات العسكرية في اليوم الوطني: نصنع سلاح جيوشنا في وطننا
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت الهيئة العامة للصناعات العسكرية مقطع فيديو بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني التسعين للمملكة.
ووثقت الهيئة من خلال المقطع إنجازاتها في توطين الصناعات العسكرية في المملكة دفاعًا عن الوطن الغالي بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان.
وتحت شعار “همة حتى القمة”، احتفلت المملكة العربية السعودية هذا العام باليوم الوطني الـ90.
ويعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي رقم 2716 الذي أصدره الملك عبدالعزيز في ذاك اليوم من العام 1932، الموافق 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، والقاضي بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.
وتمكن الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها، في 15 يناير 1902 من استعادة الرياض، عاصمة أجداده مؤسسي الدولة السعودية الثانية، مواصلًا مسعاه من أجل توحيد المملكة، حيث نجح في توحيد العديد من المناطق على مدى ثلاثين عامًا أهمها: جنوب نجد وسدير والوشم والقصيم والأحساء، فعسير وحائل، تلا ذلك ضم منطقة الحجاز، قبل أن يكتمل توحيد منطقة جازان أخيرًا في العام 1930.
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