«همة حتى القمة».. السعوديون يصنعون الفرح في الداخل والخارج

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وانتظمت الفعاليات المتنوعة والمسيرات أرجاء الوطن كافة، ابتهاجا بهذه المناسبة الغالية على الجميع. وفي الخارج شهدت سفارات خادم الحرمين الشريفين في عدد من العواصم احتفالات خاصة بهذه المناسبة.
وعبر سفراء المملكة عن فرحتهم الغامرة بهذه المناسبة التي تجسد حب الوطن والولاء والانتماء، مشيرين إلى أن ذكرى توحيد هذا الكيان تحتل مكانة عالية في نفوس أبنائه.
وأعرب الحضور بهذه المناسبة عن تهنئتهم للمملكة حكومة وشعبا، وتقديرهم للدور الرائد الذي تقوم به، والمتمثل في رئاستها لمجموعة العشرين لهذا العام في خضم جائحة غير مسبوقة على جميع المستويات الإقليمية والدولية.
فيما شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة احتفالات المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ90، تعزيزا لروح الأخوة والصداقة والمحبة التي تربط بين شعبي البلدين.
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