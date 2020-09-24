«همة التسعين» عرض جوي يجسد التلاحم بسماء جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت سماء محافظة جدة على مدى الأيام الثلاثة الماضية عروضا جوية تحت شعار «همة التسعين»، وذلك ابتهاجا بمناسبة اليوم الوطني الـ90، حيث شملت تقديم تشكيلات تدل على التلاحم والترابط في ظل نهضة الوطن وتطوره. وأوضح قائد فريق الصقور السعودية المقدم الطيار عبدالرؤوف السلمي أنه شارك فريق الصقور السعودية مع مختلف منظومات القوات الجوية الملكية السعودية من طائرات مقاتلة ومساندة بشعار اليوم الوطني وبعبارة «همة حتى القمة». وأضاف أنه حظيت بالمشاركة أيضا في تقديم هذه العروض الخطوط الجوية العربية السعودية بطائرتين من نوع بوينج دريم لاينر «طائرة الأحلام» و«بوينج 777 »، وطيران ناس بطائرة إيرباص A320neo، وشركة الطائرات المروحية. وأفاد بأنه رفع أكبر علم للمملكة عن طريق طائرة مروحية من شركة الطائرات المروحية «THC» تتجاوز مساحته 2000م2.

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