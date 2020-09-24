«نيوم» تتغنى بحب المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت شركة «نيوم» أمس الأول فعالية ترفيهية ثقافية وتراثية وفنية بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة، وسط مشاركة من أبناء وبنات وأسر المجتمع المحلي في منطقة نيوم، وذلك على الاستاد الرياضي بمحافظة البدع. وتضمنت الفعاليات عروضا للرقصات الشعبية والفنون التي تغنت بحب الوطن، وتخصيص ركن لألعاب الواقع الافتراضي، وكذلك مشاركة العديد من عربات الطعام والأسر المنتجة لتشجيع المجتمع المحلي على الإسهام الفعال في الاحتفال. وأوضحت الشركة أن هذه الفعالية تأتي كجزء من مبادرات وإسهامات المسؤولية الاجتماعية في شركة نيوم من أجل التفاعل والمشاركة في أفراح المملكة واحتفالاتها مع أفراد المجتمع المحلي، مشيرة إلى أن هذه الفعالية سوف تنفذ اليوم بمنطقة الكورنيش الشمالي في مدينة ضباء. ودعت جميع المحتفلين إلى المشاركة في النشاطات الاحتفالية وحضور العروض المختلفة والتقاط الصور التذكارية لتوثيق أروع لحظات الاحتفال.

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