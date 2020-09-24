«نيوم» تتغنى بحب المملكة

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وأوضحت الشركة أن هذه الفعالية تأتي كجزء من مبادرات وإسهامات المسؤولية الاجتماعية في شركة نيوم من أجل التفاعل والمشاركة في أفراح المملكة واحتفالاتها مع أفراد المجتمع المحلي، مشيرة إلى أن هذه الفعالية سوف تنفذ اليوم بمنطقة الكورنيش الشمالي في مدينة ضباء.
ودعت جميع المحتفلين إلى المشاركة في النشاطات الاحتفالية وحضور العروض المختلفة والتقاط الصور التذكارية لتوثيق أروع لحظات الاحتفال.
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