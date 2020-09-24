السفارة في واشنطن تحتفي باليوم الوطني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقامت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية احتفالا بمناسبة اليوم الوطني الـ90، حضره منسوبو السفارة والملاحق الفنية التابعة لها. ورفعت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر باسمها ومنسوبي السفارة كافة، أسمى آيات التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة، داعية الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والرخاء في ظل قيادتها الرشيدة.

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