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محمد بن مسعود - الدمام - اقترب لاعب التعاون هيلدون راموس من التوقيع لصفوف شباب الأهلي الإماراتي، الموسم المقبل.
وستعلن إدارة الفريق الإماراتي خلال الساعات المقبلة تعاقدها بشكل رسمي مع هليدون بعد إنهاء كافة الإجراءات الرسمية مع الإدارة التعاونية؛ حيث يرتبط اللاعب بعقد مع التعاون يمتد حتى 2022.
ويعد هيلدون راموس ثاني لاعب يتعاقد معه الفريق الأحمر من الدوري السعودي هذا الموسم بعد تعاقده الشهر الماضي مع البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال.التعاون
24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442 09:44 PM
اقترب لاعب التعاون هيلدون راموس من التوقيع لصفوف شباب الأهلي الإماراتي، الموسم المقبل.
وستعلن إدارة الفريق الإماراتي خلال الساعات المقبلة تعاقدها بشكل رسمي مع هليدون بعد إنهاء كافة الإجراءات الرسمية مع الإدارة التعاونية؛ حيث يرتبط اللاعب بعقد مع التعاون يمتد حتى 2022.
ويعد هيلدون راموس ثاني لاعب يتعاقد معه الفريق الأحمر من الدوري السعودي هذا الموسم بعد تعاقده الشهر الماضي مع البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال.
، بعد "إدواردو".. شباب الأهلي الإماراتي يسعى لضم "راموس التعاون" ،
المصدر : الخليج 365
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