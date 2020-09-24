، البيت الأبيض: "ترامب" سيقبل نتائج الانتخابات الرئاسية ،

محمد بن مسعود - الدمام - غداة رفض الرئيس التعهد بالانتقال السلمي للسلطة

ذكر البيت الأبيض اليوم (الخميس)، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقبل نتائج الانتخابات الرئاسية، التي ستجرى في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، وذلك بعد يوم من توجيه انتقادات إلى الرئيس الذي ينتمي للحزب الجمهوري لرفضه الالتزام بقبول تلك النتائج.

وبعد الضغط عليها في مؤتمر صحفي للتعليق على تصريحات "ترامب" أمس، أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، بأن "الرئيس سيقبل بنتائج انتخابات حرة ونزيهة"، وفقاً لـ"رويترز".

وكانت تصريحات "ترامب" برفض التعهد بالانتقال السلمي للسلطة، قد دفعت رفاقه في الحزب الجمهوري للتعبير عن دعمهم لانتقال سلمي للسلطة.الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية