محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الزميل محمد بن منصور طيران مساء اليوم بعقد قران ابنه منصور على ابنة أحمد بن يحيى الشديدي بمحافظة رجال ألمع وسط حضور اقتصر على أفراد الأسرتين وفقاً للإجراءات الاحترازية والصحية لفيروس كورونا. "الخليج 365" تهنئ وتبارك للزميل وابنه وتتمنى للعريسين حياة موفقة وسعيدة وبالرفاء والبنين. Advertisements 24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442 09:58 PM الزميل "طيران" يحتفل بعقد قران نجله "منصور" الزميل "طيران" يحتفل بعقد قران نجله "منصور" احتفل الزميل محمد بن منصور طيران مساء اليوم بعقد قران ابنه منصور على ابنة أحمد بن يحيى الشديدي بمحافظة رجال ألمع وسط حضور اقتصر على أفراد الأسرتين وفقاً للإجراءات الاحترازية والصحية لفيروس كورونا. "الخليج 365" تهنئ وتبارك للزميل وابنه وتتمنى للعريسين حياة موفقة وسعيدة وبالرفاء والبنين. الكلمات المفتاحية ، الزميل "طيران" يحتفل بعقد قران نجله "منصور" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزميل "طيران" يحتفل بعقد قران نجله "منصور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.