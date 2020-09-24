محمد بن مسعود - الدمام - 24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442 09:52 PM جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة شرطة مكة: إيقاف 3 أشخاص إثر إتلافهم 4 أجهزة لرصد السرعة على طريق جدة - جازان شرطة مكة: إيقاف 3 أشخاص إثر إتلافهم 4 أجهزة لرصد السرعة على طريق جدة - جازان صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت - بفضل الله - من تحديد هوية ثلاثة أشخاص قاموا بإتلاف أربعة أجهزة رصد آلي للسرعة على طريق جدة - جازان، ( وهم 3 مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر )، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، شرطة مكة: إيقاف 3 أشخاص إثر إتلافهم 4 أجهزة لرصد السرعة على طريق جدة - جازان ،

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