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المرور يتفاعل مع صورة لمركبة مخالفة ويضبط قائدها

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تفاعل المرور السعودي مع صورة لمركبة مخالفة، وقال : "نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام".

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