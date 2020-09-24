شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يتفاعل مع صورة لمركبة مخالفة ويضبط قائدها والان نبدء بالتفاصيل

تفاعل المرور السعودي مع صورة لمركبة مخالفة، وقال : "نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام".

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