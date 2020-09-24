شكرا لقرائتكم خبر عن الأسباب الحقيقية وراء إغلاق منتزه جواثا السياحي والان نبدء بالتفاصيل

- مدينة جواثا قدمت اعتذار للزوار .. وأمانة الأحساء ترد

أثار اغلاق مدينة جواثا السياحية بالاحساء قبل أيام قليلة من الاحتفال باليوم الوطني من قبل امانة الاحساء تساؤلات كثيرة من زوار منتزه جواثا رغم جاهزية المنتزه للاحتفال باليوم الوطني والتي اعتاد زواره من الاحساء وخارجها بالاستمتاع بالفعاليات والمناسبات المقدمة فيه لاسيما وأن جواثا تعتبر واجهة سياحية مهمة تستقطب أرقام كبيرة من الزوار طوال السنة كما أنها تحتضن أكثر من ٨٠ نشاط تجاري تسبب اغلاق المنتزه بخسائر كبيرة لهم بسبب تقديمهم عروض وهدايا بمناسبة اليوم الوطني الـ90 وكذلك حرمانهم من مزاولة نشاطهم التجاري بسبب اغلاق ابواب دخول المنتزه بالكامل من قبل امانة الاحساء بحجة عدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط رغم حصول كافة المستمثرين داخل جواثا على رخص لمزاولة نشاطهم.

من جهتها اكتفت مدينة جواثا بتقديم اعتذار للزوار عبر حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن استقبالهم في الوقت الحالي.

وافاد المتحدث الرسمي لأمانة الاحساء خالد بووشل، أن إغلاق منتزه جواثا السياحي، جاء بعد إعطاء المنشأة مهلة لاستكمال اصدار التراخيص الرسمية، في حين تم الاغلاق بناء على ما تنصه الانظمة البلدية والمقره وزارياً.