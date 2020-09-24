شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يبحث العلاقات مع وزير خارجية الأوروغواي والان نبدء بالتفاصيل

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً اليوم، بوزير خارجية الأوروغواي فرانسيسكو بوستيشو. وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى الأوضاع الدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

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