محلل اقتصادي لـ”المواطن”: أبناء وأحفاد المؤسس واصلوا الإنجازات بصناعة التنمية

2020-09-24

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أكد المحلل الاقتصادي عبدالله بن سعد الأحمري لـ”متابعات الخليج 365”، أن تكاتف وتلاحم أفراد المجتمع نحو قيادتها هو سر نجاح السعودية ووصولها إلى القمة.

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وقال: “الظروف التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا لم تمنع السعوديين من استمرار همتهم وتسجيل نجاحات عالمية مبهرة هي محط أنظار العالم”.

مسيرة الإنجازات التنموية

وأضاف: “في اليوم الوطني نستعيد ذكرى توحيد هذا الكيان الشامخ على يد الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – الذي استطاع بحكمته وشجاعته وقوة عزيمته أن يوحد المملكة، كما نفتخر في هذه المناسبة الغالية على نفوسنا بكفاح أبناء وأحفاد الملك عبدالعزيز آل سعود، الذين حافظوا على ما تحقق من إنجازات تنموية في شتى المجالات، بل وأضافوا إلى المسيرة الخيرة إنجازات عديدة صنعت تجربة تنموية حظيت بتقدير واحترام شعوب وقادة العالم”.

تطور الاقتصاد الوطني

وخلص إلى القول: “إن هذه المناسبة تُطل علينا والمملكة تواصل إنجازاتها هذا العام بخطوات واسعة نحو تحقيق مشروعها الإصلاحي البارز المتمثل في رؤية المملكة 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – فبلادنا الغالية على أعتاب عهد جديد يبشر بتطوير أسس وأركان الاقتصاد الوطني، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة لبناء اقتصاد أكثر قوة وبما يوفر مزيدًا من فرص العمل والاستثمار للمواطنين.



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