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شكرا لقرائتكم القبض على سائق ركن سيارته على رصيف كورنيش جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
القبض على سائق ركن سيارته على رصيف كورنيش جدة
متابعات الخليج 365 - جدة
أعلن المرور السعودي، مساء اليوم الخميس، القبض على قائد مركبة وضعها على الرصيف، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
وعلق المرور على صورة نشرها مغرد وعلق عليها بقوله: “في اليوم الوطني وعابرو الطرق يبحثون عن مسافة آمنة لهم للعبور بدون أن يعيق طريقهم أحد على كورنيش جدة”.
ورد المرور بقوله: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.
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