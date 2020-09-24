2020-09-24

القبض على سائق ركن سيارته على رصيف كورنيش جدة

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلن المرور السعودي، مساء اليوم الخميس، القبض على قائد مركبة وضعها على الرصيف، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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وعلق المرور على صورة نشرها مغرد وعلق عليها بقوله: “في اليوم الوطني وعابرو الطرق يبحثون عن مسافة آمنة لهم للعبور بدون أن يعيق طريقهم أحد على كورنيش جدة”.

ورد المرور بقوله: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

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