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مياه جازان تبدأ ضخ المياه المحلاة لعدد من قرى الطوال

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2020-09-24

مياه جازان تبدأ ضخ المياه المحلاة لعدد من قرى الطوال

متابعات الخليج 365 - واس

بدأت الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان، ضخ المياه المحلاة لعدد من قرى محافظة الطوال لخدمة أكثر من 13 ألف نسمة ضمن خطتها لرفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة نسبة التغطية.

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وأوضحت الإدارة، أن كمية المياه التي سيتم ضخها لقرى “السعدية والحضرور والمباركة والشمهانية العليا والشمهانية السفلى والعكرة والنجامية” بمحافظة الطوال ، تصل إلى 3000 م3/يوم ومتوسط ساعات ضخ يصل إلى 12 ساعة باليوم.

وأشارت إلى أنها نفذت من أجل إيصال المياه لتلك القرى، شبكات وخطوط ناقلة بطول 52 كم طولي و 1924 توصيلة منزلية، إلى جانب خزان أرضي بسعة 1600 م3 , داعية المشتركين لعمل التوصيلات المنزلية من العدادات إلى خزانات المنازل وتحديث البيانات من خلال الفرع الإلكتروني e.nwc.com.sa.


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