التقاعد تودع معاشات سبتمبر وتوضح خطوات الاستعلام

2020-09-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، مساء اليوم الخميس، أنه تم إيداع معاشات شهر سبتمبر.

وأضافت مؤسسة التقاعد، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن التأكد من إيداع معاشك من خلال الخطوات التالية:

التأكد من حسابك لدى البنك الاتصال على مركز الاتصال الاستفسار من خلال البريد الإلكتروني خدمة المحادثة الفورية

يذكر أن مؤسسة التقاعد أطلقت في وقت سابق، خدمة طباعة التعريف الفوري بالمعاش التقاعدي حيث تمكن هذه الخدمة عملاء “التقاعد” (أفرادًا وجهات) من استعراض وطباعة تفاصيل المعاش الخاص بالمتقاعد بشكل ذاتي ومباشر.

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وبيّنت المؤسسة العامة للتقاعد أن هذه الخدمة تستهدف كافة العملاء من المتقاعدين، وكذلك الجهات الأخرى ذات العلاقة مثل البنوك وغيرها، وتتيح استعراض تفاصيل المعاش التقاعدي للعميل بشكل فوري.

طريقة طباعة التعريف بالمعاش التقاعدي

وأوضحت “المؤسسة” أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول لبوابة خدمات المؤسسة الإلكترونية والضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية” ومن ثم الضغط على أيقونة “التعريف بالمعاش الفوري” وبدء الخدمة التي تتطلب فقط السجل المدني للمتقاعد وتاريخ الميلاد، بعد ذلك تصل رسالة تحقق لجوال العميل، وبعد إدخال رمز التحقق يمكن مباشرةً استعراض تفاصيل المعاش وتنزيل نسخة منه.

التقاعد لا تشترط التسجيل لطباعة التعريف

وأضافت المؤسسة أن خدمة التعريف “الفوري” تتميز بعدم اشتراط التسجيل في بوابة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة، بل يمكن تنفيذها للزوار والاستفادة المباشرة من الخدمة.

مما يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد تعمل على التوسع في إطلاق المزيد من الخدمات إلكترونيًا تيسيرًا على عملائها وتحقيقًا لأهدافها ورؤيتها الاستراتيجية المتعلقة ببناء خدمات متميزة للمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين.

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