شكرا لقرائتكم الخارجية الأمريكية: السعودية حليف رئيسي والتعاون معها يحمي قواتنا من الحوثيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-24 الخارجية الأمريكية: السعودية حليف رئيسي والتعاون معها يحمي قواتنا من الحوثيين متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تدعم جهود السعودية لإحلال السلام في اليمن.

وأشارت إلى أن السعودية حليف رئيسي لأمريكا وأن التعاون الأمريكي مع السعودية يحمي القوات الأمريكية من الحوثيين المدعومين من إيران. وأضافت الخارجية الأمريكية في جلسة استماع أمام الكونجرس الأمريكي أن الحوثيين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني. وأعلنت الخارجية الأمريكية عن إطلاق حوار استراتيجي مع السعودية والإمارات والكويت لتعميق الروابط.

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