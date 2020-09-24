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الرئيس اليمني: الحوثيون يرفضون مبادرات السلام السعودية والأممية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن الحوثيين يرفضون مبادرات السلام السعودية والأممية لإنهاء الأزمة في اليمن، داعيًا المجتمع الدولي إلى الوقوف بوجه جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
وقال الرئيس اليمني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم: نبذل كل الجهد لدعم جهود المبعوث الأممي، على عكس الحوثي الذي يرفض كافة مبادرات السلام.
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