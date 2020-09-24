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قلعة الملك عبدالعزيز بضباء تلخص 90 عامًا من العمارة السعودية
متابعات الخليج 365 - واس
تحكي قلعة الملك عبدالعزيز بمحافظة ضباء في منطقة تبوك التسلسل التاريخي لفن العمارة السعودية بالشمال الغربي من المملكة, حيث تُعد من أبرز المعالم التاريخية بالمنطقة.
فمنذ مايقارب الـ90 عاما بُنيت القلعة بأعلى مكان في البلدة القديمة مع إطلالة على السوق من الجهة الغربية، لتكون قصرا للحكم والأمن في بلدة ضباء، وقام ببنائها السكان والمعماريون المحليون من أهالي البلدة والوجه وينبع.
وجُلبت الحجارة في بدايات البناء من قلعة المويلح عن طريق القطائر الشراعية ومن جزيرة برقان، ثم عُدل عن ذلك بإحضار مكونات البناء من المحاجر الموجودة بالمحافظة، وتحديداً من الحجارة الجيرية.
والقلعة عبارة عن فناء فسيح مستطيل الشكل تحيط بجوانبه مجموعه من الغرف والمرافق، ومدعومه بأربعة أبراج بزوايا على شكل ثلاثة أرباع الدائرة، ولها مدخلان من الجهة الغربية والآخر من الجهة الشرقية وهو المدخل الرئيسي وتعلوه لوحة تأسيسية كُتب عليها بُنيت بعهد الملك عبد العزيز 1352هـ، إضافة إلى وجود مسجد بالجهة الشمالية منها.
وحفاظاً عليها تولت هيئة السياحة والتراث الوطني آنذاك ترميمها، كما قامت بتأهيلها لتكون متحف آثار للمحافظة يحكي التسلسل الحضاري للمنطقة، ومن أهم مساراتها السياحية.
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