يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن خطوات طلب وثيقة بدل فاقد إلكترونيًا عبر بوابة أبشر ولذلك نوضح لكم في هذا الموضوع شرح كامل حتى تستطيع طلب الوثيقة بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر الإلكترونية التابعة للحكومة السعودية والتي تعمل على توفير مجموعة كبيرة من أهم الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين بشكل إلكتروني من أجل تسهيل الإجراءات وعملية تنفيذ الإجراءات بشكل إلكتروني بدلا من الذهاب إلى المؤسسات الحكومية.

شروط طلب وثيقة بدل فاقد

يجب على المتقدم أولا قبل طلب وثيقة أن يقوم بالتبليغ عن فقدان الأولي.

على المتقدم تقديم طلب واحد فقط من خلال منصة أبشر.

يمكنك الحصول على الوثيقة بعد مرور أسبوعين من موعد الطلب.

خطوات طلب وثيقة بدل فاقد

طريقة طلب وثيقة هي بسيطة جداً عليك فقط أتباع جميع الخطوات التالية التي سنقوم بشرحها ويمكنك القيام بهذه الخطوات من خلال الجوال أو الحاسوب دون أي مشكلة.