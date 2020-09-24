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خطوات طلب وثيقة بدل فاقد إلكترونيًا عبر بوابة أبشر

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يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة العربية عن خطوات طلب وثيقة بدل فاقد إلكترونيًا عبر بوابة أبشر ولذلك نوضح لكم في هذا الموضوع شرح كامل حتى تستطيع طلب الوثيقة بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر الإلكترونية التابعة للحكومة السعودية والتي تعمل على توفير مجموعة كبيرة من أهم الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين بشكل إلكتروني من أجل تسهيل الإجراءات وعملية تنفيذ الإجراءات بشكل إلكتروني بدلا من الذهاب إلى المؤسسات الحكومية.

طلب وثيقة بدل فاقد إلكترونيًا

شروط طلب وثيقة بدل فاقد

  • يجب على المتقدم أولا قبل طلب وثيقة أن يقوم بالتبليغ عن فقدان الأولي.
  • على المتقدم تقديم طلب واحد فقط من خلال منصة أبشر.
  • يمكنك الحصول على الوثيقة بعد مرور أسبوعين من موعد الطلب.

خطوات طلب وثيقة بدل فاقد

طريقة طلب وثيقة هي بسيطة جداً عليك فقط أتباع جميع الخطوات التالية التي سنقوم بشرحها ويمكنك القيام بهذه الخطوات من خلال الجوال أو الحاسوب دون أي مشكلة.

  • في البداية عليك الدخول إلى منصة أبشر من خلال متصفح الإنترنت.
  • بعد ذلك سيظهر لك خيارين ” خيار الأفراد ” وخيار أعمال ” قم بالنقر على أفراد.
  • قم بالدخول إلى حسابك الشخصي لكي تستطيع طلب وثيقة.
  • بعد الدخول إلى الحساب الخاص بك قم بالنقر على خيار خدماتي.
  • سوف يتم تحويلك إلى صفحة جديدة أضغط مباشرة علي خيار خدمات.
  • ستجد مجموعة من الخيارات قم بالنقر على خيار الأحوال المدنية.
  • قم باختيار خيار طلب وثيقة بدل فاقد.
  • عليك إدخال جميع البيانات المطلوبة منك بعد ذلك حتى تستطيع تنفيذ الطلب بنجاح.
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الكلمات الدلائليه
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