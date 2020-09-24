تعليم نجران يدعو طلابه للمشاركة في «إبداع 2021»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران طلاب وطالبات المدارس في المرحلتين المتوسطة والثانوية للتسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العملي «إبداع 2021م»، والذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» بالشراكة مع وزارة التعليم.

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