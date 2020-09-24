القبض على 3 مقيمين تورطوا في سرقة مركبات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على 3 مقيمين لتورطهم في عدد من الجرائم. وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مقيمين اثنين من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية التشادية، جميعهم من مخالفي نظام الإقامة، تورطوا بارتكاب عدد من الجرائم. وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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