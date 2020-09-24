سعوديون يتطلعون للتغيير الإيجابي بعد كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى 89% من السعوديين البالغين خلال استطلاع آرائهم، رغبتهم في حدوث تغيير إيجابي في العالم بشكل عام وفي السعودية بشكل خاص بعد انتهاء جائحة كورونا، ليصبح أكثر استدامة وإنصافا، ومن بينهم 35% موافقون بشدة على حدوث تغيير، في حين 51% موافقون نوعا ما، وحلت المملكة في الترتيب 12 بين الدول التي رغب سكانها في حدوث تغيير بعد زوال الجائحة. وذلك بحسب دراسة استقصائية شملت 21 ألف شخص بالغ في 28 بلدا، أجريت بواسطة المنتدى الاقتصادي العالمي ونشرت نتائجها في 18 سبتمبر الحالي. وتصدرت كل من: كولومبيا وروسيا والبيرو وشيلي والمكسيك الدول الخمس الأولى في الاستطلاع، فيما حلت اليابان وأمريكا وهولندا وألمانيا وكوريا الجنوبية في ذيل القائمة. وبحسب الدراسة الاستقصائية، والتي تسأل في استطلاعها أيضا، عما إذا كان الناس يوافقون أو لا يوافقون على العبارة، «أريد أن تتغير حياتي بشكل كبير بدلا من العودة إلى ما كانت عليه قبل أزمة COVID-19»، فإن خمسي البالغين على الأقل في هولندا وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان والسويد وأمريكا وبريطانيا وكندا يأملون أن تعود حياتهم إلى ما كانت عليه. وعلى الصعيد العالمي فالناس يرغبون برؤية تغيير كبير بعد الأزمة، بدلا من العودة فقط إلى الوضع الطبيعي الذي كان عليه قبل الجائحة. وهذا الشعور هو الأقوى في المكسيك وكولومبيا وجنوب إفريقيا وبيرو. رغبة السكان بأن يتغير العالم بعد زوال الجائحة ليكون أكثر استدامة كولومبيا 94%

روسيا 94%

بيرو 93%

شيلي 93%

المكسيك 93%

ماليزيا 92%

جنوب أفريقيا 91%

الأرجنتين 91%

البرازيل 89%

تركيا 89%

السعودية 89%

الصين 87%

الهند 87%

بريطانيا 87%

إسبانيا 86%

إيطاليا 85%

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