498 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1007 حالات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 1007 حالات، و30 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 331857 حالة، من بينها 12465 حالة نشطة، منها 1090 حالة حرجة. وشددت الوزارة على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية وضرورة تطبيق التدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة. وأوضحت أن الحالات المسجلة منها 40% إناث، و60% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%, والبالغين 86%، وكبار السن 4%، لافتة إلى أنه أجري 46037 فحصا مخبريا جديدا. إجمالي الحالات 331,857 الحالات النشطة 12,465 المتعافون 314,793 الوفيات4,599 الحالات الجديدة بحسب المدن: 53 جدة 50 الهفوف 46 مكة المكرمة 38 الدمام 36 الرياض 25 بلجرشي 22 المدينة المنورة 14 نجران 11 القطيف 10 الطائف 10 المبرز 9 الدرب 9 حائل 8 جازان 7 أبها 7 خميس مشيط 7 الجبيل 7 ظهران الجنوب 7 الخفجي 5 خليص 5 محايل 4 أبوعريش 4 مليجة 4 الظهران 4 القحمة 4 القريات 4 العقيق 4 حفر الباطن 4 النعيرية 3 تبوك 3 عرعر 3 الخبر 3 تبالة 3 الكامل 3 المخواة Advertisements 3 الأرطاوية 3 أحد المسارحة 3 خيبر 3 رفحا 3 وادي الفرع 3 وادي الدواسر 2 بارق 2 العارضة 2 بريدة 2 عفيف 2 ضرما 2 حوطة بني تميم 2 شرورة 2 الخرج 1 الشعبة 1 بدر الجنوب 1 رفائع الجمش 1 عريعرة 1 العيدابي 1 الباحة 1 المجمعة 1 الدلم 1 بيشة 1 الدوادمي 1 سراة عبيدة 1 عنيزة 1 بقيق 1 المندق 1 الخرمة 1 عيون الجواء 1 قصيباء 1 رياض الخبراء 1 بيش 1 القنفذة 1 تربة 1 تيماء 1 القويعية 1 الحجرة 1 الحمنة 1 رأس تنورة 1 بللسمر 1 الجفر

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