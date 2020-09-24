28 ألف اتصال يستقبلها 911 في يوم واحد

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الخميس - 24 سبتمبر 2020 Thu - 24 Sep 2020







مكة - مكة المكرمة إحدى منسوبات المركز في غرفة العمليات الأمنية (مكة)

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