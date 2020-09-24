جمعية الذكاء الاصطناعي تدشن الخطة الاستراتيجية لفئة الشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت جمعية الذكاء الاصطناعي الخطة الاستراتيجية لفئة الشباب، والتي تعد الأولى من نوعها عالميا، حيث صممت الخطة بهدف الحد من مشاكل فئة الشباب من خلال مواءمتها مع أربع ركائز رئيسة.

وتصدرت أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، الركيزة الأولى، وذلك بدعوة عالمية للقضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان تمتع الجميع بالسلام والازدهار، ولكون المملكة عضوا مؤسسا في الأمم المتحدة وتلعب دورا نشطا في تشكيل نتائج أهداف التنمية المستدامة، جاء دور جمعية الذكاء الاصطناعي لدعم تحقيق هذه الأهداف من خلال البرامج والمشاريع والأنشطة والمبادرات التي تطلقها.

فيما اعتمدت الركيزة الثانية على مؤشرات رؤية 2030، كما أن الركيزة الثالثة جاءت بمواءمتها مع مؤشرات الذكاء الاصطناعي العالمية، وأخيرا مواءمتها مع مؤشرات التنافسية العالمية للوطن.

وتترجم هذه الخطة الاستراتيجية رؤية الشباب السعودي ومدى إيمانهم بقدراتهم للنهوض بتطوير الذكاء الاصطناعي بالسعودية، فالرسالة السامية من هذه الخطة الاستراتيجية هي رفع كفاءة الشباب السعودي في الذكاء الاصطناعي ووضعه كأولوية وطنية في التطوير، والابتكار، والمعرفة، والريادة.

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وجاءت القيم المحددة في الخطة الاستراتيجية في خمسة محاور رئيسة هي: التطور الثقافي والحضاري والاقتصادي والصناعي، والابتكار، والمسؤولية، والإنتاجية، والأمانة والصدق.

وأطلقت الجمعية في الوقت الحالي أول برامجها المعتمدة في الخطة الاستراتيجية، وهو برنامج سفراء الذكاء الاصطناعي، كما سيتم إنشاء 45 لجنة ينبثق عن كل منها ثلاثة مشاريع، ولكل مشروع خمسة برامج بإجمالي 675 برنامجا، وذلك تزامنا مع مشاركة الجمعية في المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات «سعودي موبايل شو» الثالث، وتوافقه مع ذكرى المجيدة لليوم الوطني التسعين للمملكة.

أهم برامج الخطة الاستراتيجية: