رفع السيارات الخربة والهياكل التالفة من شوارع العاصمة المقدسة

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إلى ذلك نفذت بلدية المعابدة الفرعية جولات رقابية على الباعة الجائلين المخالفين، أسفرت عنها مصادرة 400 كجم خضراوات وفواكه، وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من سلامتها، ضمن حملة إزالة الظواهر السلبية.
وأزالت بلدية المسفلة الفرعية بمشاركة إدارة النظافة 12 موقعا مخالفا، شملت جلسات خارجية وحواجز مواقف سيارات، ورصد عدد من مخالفات البناء، كما صادرت 400 كجم خضراوات وفواكه، وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من سلامتها.
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