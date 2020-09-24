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رفع السيارات الخربة والهياكل التالفة من شوارع العاصمة المقدسة

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- بواسطة أيمن الوشواش - رفعت بلدية الشوقية الفرعية في العاصمة المقدسة 61 سيارة خربة وهياكل تالفة ضمن النطاق الإشرافي للبلدية، كما واصلت وكالة البلديات متمثلة في بلدية الشرائع الفرعية جولاته الرقابية على المنشآت التجارية، أسفر عنها ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وتدني مستوى النظافة، تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

إلى ذلك نفذت بلدية المعابدة الفرعية جولات رقابية على الباعة الجائلين المخالفين، أسفرت عنها مصادرة 400 كجم خضراوات وفواكه، وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من سلامتها، ضمن حملة إزالة الظواهر السلبية.

وأزالت بلدية المسفلة الفرعية بمشاركة إدارة النظافة 12 موقعا مخالفا، شملت جلسات خارجية وحواجز مواقف سيارات، ورصد عدد من مخالفات البناء، كما صادرت 400 كجم خضراوات وفواكه، وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من سلامتها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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