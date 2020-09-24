4 جسور لنقل المصلين بالمسجد الحرام للأدوار العليا مباشرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين تعكف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على الأعمال الإنشائية بالمرحلة الأخيرة من توسعة المطاف، يجري العمل على ربطها بالتوسعة السعودية الثالثة من خلال 4 جسور رئيسة تمتد حتى المنطقة المحيطة بالتوسعة، حيث تعمل هذه الجسور على نقل المصلين من خارج المسجد الحرام مباشرة إلى صفوف الصلاة بالأدوار العليا دون مرورهم بالساحات الخارجية. وأوضح أستاذ الحشود عضو فريق تصميم التوسعة السعودية الثالثة للحرم المكي الشريف الدكتور وائل حلبي في لقاء افتراضي عقد أخيرا بموقع قبلة الدنيا أن الجسور الأربعة تمتد من مبنى المطاف مرورا بالتوسعة السعودية الثالثة ومبنى المصاطب، وسوف تصل بعد التطوير إلى منطقة الشامية، وتعد هذه الجسور بمثابة تفريغ لحركة الحشود، وناقلة أفقية مباشرة للزوار والمعتمرين من خارج التوسعة إلى الأدوار العليا دون الحاجة إلى الوصول للساحات الخارجية بالحرم المكي الشريف، كما كان عليه الحال سابقا، بحيث تتيح الدخول مباشرة إلى المصليات والخروج للمنطقة المحيطة بالتوسعة الشمالية. عناصر الحركة في التوسعة الشمالية: 01 الربط مع المنطقة المحيطة جهة الشامية 02 سلالم للربط مع الساحات الخارجية Advertisements 03 سلالم للتفريغ إلى الساحات الخارجية 04 التفريغ الأفقي 05 سلالم التفريغ والربط الرأسي 06 جسور الربط مع التوسعة الأولى

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