دوار البيرق يرفرف في محافظة الخبر

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واستمع إلى شرح عن تصميم وفكرة الدوار الذي يقع على مساحة 3000 م2، وصممت المنحوتة على شكل راية ترفرف لتعبر عن الوحدة الوطنية والانتماء الوطني، وراية خفاقة شاهقة تعانق السماء.
وعد المهندس الجبير الدوار أبرز الميادين والمجسمات بمحافظة الخبر، مشيرا إلى أن الأمانة تدعم جهود التنمية والاستفادة من الخبرات والتجارب المتميزة، وتشجيع الأفكار الإبداعية والابتكارات لتحقيق أهداف التنمية.
من جهة ثانية نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 376 جولة رقابية و4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها للاحترازات الوقائية والبروتوكولات البلدية.
وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن قيد 4 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد-19 في الأسواق والمراكز التجارية، و6 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.
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