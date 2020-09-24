شكرا لقرائتكم خبر دوار البيرق يرفرف في محافظة الخبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أمس، دوار البيرق الواقع في حي العزيزية بمحافظة الخبر، والرابط بين طريق الملك خالد وطريق الملك فهد.

واستمع إلى شرح عن تصميم وفكرة الدوار الذي يقع على مساحة 3000 م2، وصممت المنحوتة على شكل راية ترفرف لتعبر عن الوحدة الوطنية والانتماء الوطني، وراية خفاقة شاهقة تعانق السماء.

وعد المهندس الجبير الدوار أبرز الميادين والمجسمات بمحافظة الخبر، مشيرا إلى أن الأمانة تدعم جهود التنمية والاستفادة من الخبرات والتجارب المتميزة، وتشجيع الأفكار الإبداعية والابتكارات لتحقيق أهداف التنمية.

من جهة ثانية نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 376 جولة رقابية و4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها للاحترازات الوقائية والبروتوكولات البلدية.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن قيد 4 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد-19 في الأسواق والمراكز التجارية، و6 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.