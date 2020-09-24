محمد بن مسعود - الدمام - ناقشا خلال اتصال هاتفي الأوضاع الدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بوزير خارجية جمهورية الأوروغواي فرانسيسكو بوستيشو. وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى الأوضاع الدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير 24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442 08:32 PM ناقشا خلال اتصال هاتفي الأوضاع الدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك Advertisements "الجبير" يبحث مع وزير خارجية الأوروغواي تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين "الجبير" يبحث مع وزير خارجية الأوروغواي تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بوزير خارجية جمهورية الأوروغواي فرانسيسكو بوستيشو. وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى الأوضاع الدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك. الكلمات المفتاحية ، "الجبير" يبحث مع وزير خارجية الأوروغواي تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ،

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