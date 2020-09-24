شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الربيعة يروي موقف مؤثر جمعه مع أحد التوائم السيامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أكد رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية، عبد الله الربيعة، أنه لا يزال على تواصل مع التوائم التى يتم فصلهم.

ووصف، خلال لقاء في قناة السعودية، شعوره عندما يرى التوائم، موضحاً أنه لا يستطيع أن يمنع دموعه من الخروج حينما يراهم.

وروى الربيعة موقف جمعه مع التوأم البولندي الذى تم فصلهما في 2005، مضيفا أن التوأمتين قامتا بزيارته في مكتبه، وعندما فُتح لهن الباب سارعت كل واحدة منهن في احتضانه.

ومن جهتها، قالت والدة التوأم السيامي البولندي، ويسلا دابروفسكا، إن الدكتور عبدالله الربيعة مازال على تواصل مع التوائم الذين تم فصلهم، مضيفة أنه يتواصل مع توأميها ويهتم بهما، مؤكدة أنه رجل صالح، ولم يترك التوأم بعد انتهاء عمله كطبيب.