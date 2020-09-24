شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله المطلق : الجميع له دور في بناء حاضر هذا الوطن ومستقبله والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أكد الشيخ عبدالله المطلق أنه يجب على كل من على صعيد هذا الوطن المبارك مسؤول دينيًّا ووطنيًّا عن استمرار بنائه وتنميته وتطويره والمحافظة على أمنه واستقراره ومكتسباته من خلال مجاله وتخصصه.
وقال الشيخ وحتى وإن كان عاملًا أو موظفًا حتى الطلاب على مقاعد الدراسة وربَّات البيوت فللجميع دورٌ يسهم من خلاله في بناء حاضر هذا الوطن ومستقبله.
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