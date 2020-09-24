بالأسماء.. منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لـ342 ضابطاً و330 فرداً

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): صدر أمر ملكي بالموافقة على منح 342 ضابطاً و330 فرداً من منسوبي وزارة الحرس الوطني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة, وذلك لمشاركتهم في عمليتي "عاصفة الحزم" و "إعادة الأمل". صدر أمر ملكي بالموافقة على منح 342 ضابطاً و330 فرداً من منسوبي وزارة الحرس الوطني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة, وذلك لمشاركتهم في عمليتي "عاصفة الحزم" و "إعادة الأمل". وللاطلاع على اسماء الممنوحين للوسام الدخول على الملف التالي: الاسماء.pdf

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