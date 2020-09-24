شكرا لمتابعة خبر عن بالأسماء.. خادم الحرمين يوافق على منح أوسمة لـ 1486 مدنيًا وعسكريًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): صدر أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة لـ1486 من الموظفين المدنيين والعسكريين نظير قيامهم بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة وإسهامهم بفعالية في عمليات "إعادة الأمل". صدر أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة لـ1486 من الموظفين المدنيين والعسكريين نظير قيامهم بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة وإسهامهم بفعالية في عمليات "إعادة الأمل". وللاطلاع على أسماء الممنوحين للأوسمة الدخول على الملف التالي: مستحقي الاوسمة.pdf

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. خادم الحرمين يوافق على منح أوسمة لـ 1486 مدنيًا وعسكريًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.