شاهد.. الخثعمي يوضح كيفية التعامل مع القلق

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضح استشاري طب أسرة ومجتمع الدكتور عبدالله الخثعمي كيفية التعامل مع القلق. أوضح استشاري طب أسرة ومجتمع الدكتور عبدالله الخثعمي كيفية التعامل مع القلق. وقال الخثعمي:" أصبح القلق والاكتئاب من الأمراض العضوية لأنهما يتسببان في حدوث خلل بالجسم مما أسفرا عن ارتفاع مادة الكورتيزون التي تؤثر على مواد السعادة ". Advertisements ولفت الخثعمي:" عندما تنقص مادة الكورتيزون بالجسم يشعر الشخص بضيق وحزن وقلق ولذلك لابد من المتابعة مع الطبيب المختص لمعرفة مدى الاستجابة للعلاجات ". وتابع الخثعمي:"التوتر والإنعزالية والبكاء من أعراض القلق "، مشددا:"عندما يعانى الشخص من مرض غير متسجيب للعلاجات العادية أو الاضطراب في النوم يجب مناقشة هذا الموضوع مع الطبيب المتابع للحالة ".

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