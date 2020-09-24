شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. عقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل و خارج المحل التجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

رصد مقطع فيديو عقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية و التدابير الوقائية.

ووفقا للمقطع فإنه في المرة الأولى يعاقب المسؤول أو المنشأة بغرامة قدرها 5 آلاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد عن 100 ألف ريال، تتم معاقبة كل من حضر أو دعا لحضور التجمعات أو تسبب فيها بغرامة قدرها 5 آلاف ريال.

وبحسب الفيديو فإن المرة الثانية تعاقب المنشأة أو المسؤول عن ذلك بغرامة قدرها 10 آلاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها فيما تتم معاقبة كل كل من حضر أو دعا لحضور التجمعات أو تسبب فيها بغرامة قدرها 5 آلاف ريال.

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وجاء في المقطع أنه في المرة الثالثة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الثانية عن المنشأة أو المسؤول عن ذلك وإحالة المسؤول إلى النيابة العامة كما يحال كل من حضر أو دعا لحضور التجمعات أو تسبب فيها للنيابة العامة.

وفي حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة 3 أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية سيتم إغلاق المنشأة لمدة 6 أشهر، وإذا كان المخالف من المقيمين في المملكة يتم إبعاده عن المملكة ومنع دخوله نهائيا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة بحقه.