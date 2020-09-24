أول تعليق من «متحدث الصحة» على تجاوز الإجراءات الاحترازية في اليوم الوطني

علق متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي على ما حدث من ازدحام وتجاوز للاحترازات الوقائية في اليوم الوطني.

وقال العبدالعالي، عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم الخميس: «ما حدث من ازدحام وتجاوز للاحترازات الوقائية في اليوم الوطني مقلق ومؤسف جدًا، الوباء لا يزال موجود وبقوة، التساهل والتهاون يمكن أن يعيد زيادته وتسارعه لا سمح الله».

وتابع: «حافظوا على صحتكم وسلامتكم وحياتكم وحياة من تحبون، نأمل منكم التعاون».

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