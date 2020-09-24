أكد أن الوباء لا يزال موجودًا وبقوة..
علق متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي على ما حدث من ازدحام وتجاوز للاحترازات الوقائية في اليوم الوطني.
وقال العبدالعالي، عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم الخميس: «ما حدث من ازدحام وتجاوز للاحترازات الوقائية في اليوم الوطني مقلق ومؤسف جدًا، الوباء لا يزال موجود وبقوة، التساهل والتهاون يمكن أن يعيد زيادته وتسارعه لا سمح الله».
وتابع: «حافظوا على صحتكم وسلامتكم وحياتكم وحياة من تحبون، نأمل منكم التعاون».
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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من «متحدث الصحة» على تجاوز الإجراءات الاحترازية في اليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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