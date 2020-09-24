خريطة التعافي الجديدة من فيروس كورونا بمدن ومحافظات المملكة

تصدّرت جدة قائمة المدن السعودية في حالات التعافي مسجلة شفاء 164 حالة، وذلك من أصل 314793 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وحتى الآن و1007 خلال الـ24 ساعة الماضية، تبعتها بلجرشي بـ64 حالة والمدينة المنورة بـ58، حائل 55، الرياض بـ51 حالة، خميس مشيط 48 حالة.

كما تعافى 44 في نجران، 44 في الدمام، 38 في بريدة، 26 في القطيف، 23 في عرعر، 23 في العقيق، 21 في جازان، 18 في الخبر، 17 في شرورة والحجرة، 16 في رياض الخبراء، 15 في المبرز، 13 في أبوعريش، 12 في الهفوف والظهران والمخواة، 11 في الأسياح وتبوك، 10 في بقيق، 9 في البدائع وقلوة، 8 في حبونا وعنيزة، 7 في النبهانية والطائف وصبيا وبيش وبقعاء، 6 في القريات وقصيباء والعويقيلة، 5 في العيدابي والرس، 4 في الطوال ومكة المكرمة وطريف وعيون الجواء وصفوى وأحد المسارحة والليث والمذنب، 3 في تبالة ويدمة وفيفا والريث.

وشفاء حالتين في كل من الموسم وبدر الجنوب والقوارة والحرجة والعارضة وسراة عبيدة وخيبر وظهران الجنوب وحفر الباطن والبكيرية وبني حسن ورجال المع وترج وبللسمر، وحالة واحدة في كل من ثول وبارق والشنان والدرب ورابغ وينبع والجبيل ومحايل والمويه والقنفذة وأملج والعلا وضبا ورفحا وأضم.

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كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة، وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 331857، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 314793، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى4599 حالة، فقد تم تسجيل 30 حالة وفاة، و1007 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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