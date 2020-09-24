الجبير يبحث مع نائب وزير خارجية المجر المستجدات الإقليمية والدولية

عبر اتصال هاتفي..
أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بنائب وزير الخارجية والتجارة لجمهورية المجر لافانتا مجر.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، إضافة لأبرز مستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
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