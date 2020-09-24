وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني يهنئ السعودية باليوم الوطني

أكد تواصل البناء على أسس الصداقة القوية..

هنأ وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي، قيادة وشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ90. وقال في بيان له: »بهذه المناسبة أقدم أطيب التهاني للمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني«، مؤكدًا مواصلة البناء على أسس الصداقة القوية بين البلدين.

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