ميليشيا الحوثي الإرهابية تغلق 428 مدرسة.. وتحرم 52 ألف طالب من التعليم

أكدت الحكومة اليمنية الشرعية أن ميليشيا الحوثي الإرهابية، قامت بإغلاق 428 مدرسة، وحرمان أكثر من 52 ألف طالب من التعليم في محافظة الجوف، شمال شرق البلاد.

وقال مكتب وزارة التربية والتعليم في محافظة الجوف، في بيان له، إن ميليشيا الحوثي عمدت منذ سيطرتها على محافظة الجوف نهاية فبراير الماضي، إلى إغلاق 428 مدرسة، وحرمان أكثر من 52 ألف طالب من التعليم.

وحمّل البيان ميليشيا الحوثي المسئولية الكاملة عن إغلاق المنشآت التعليمية في الجوف، وحرمان عشرات الآلاف من الطلاب من التعليم، لافتًا إلى أن الميليشيا الإرهابية حوّلت المدارس إلى ثكنات عسكرية للدفع بالطلاب للالتحاق بجبهات القتال.

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وأوضح البيان أن ميليشيا الحوثي تقوم بعرقلة العملية التعليمية بالجوف من خلال منع أكثر من 5 آلاف في القطاع التربوي من القيام بمهامهم، إضافة إلى خصم 35% من رواتبهم التي تصرف من قبل الحكومة الشرعية.

وذكر البيان أن اجتياح ميليشيا الحوثي للجوف تسبب أيضًا في نزوح وتهجير عدد من الكادر التعليمي بالمحافظة، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل لإيقاف الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد العملية التعليمية في المحافظة.

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