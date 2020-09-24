الجبير يجري اتصالًا هاتفيًّا بوزيرة خارجية بلغاريا

بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية..

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير اتصالًا هاتفيًّا اليوم، بنائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة خارجية جمهورية بلغاريا ايكاترينا زاخاريفا. وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها. اقرأ أيضًا: وزير الخارجية ونظيره الهندي يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

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