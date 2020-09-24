بالمواعيد.. جامعة أم القرى تعلن 20 دورة تدريبية مجانية عن بُعد

بمناسبة اليوم الوطني الـ90..

أعلنت جامعة أم القرى طرح (20) دورة تدريبية مجانية عن بُعد للرجال والنساء ضمن الأسبوع الأول من مبادرة (همة التدريبية - تسعون دورة لتسعين عامًا سعودية) مع شهادات معتمدة من الجامعة بمناسبة اليوم الوطني الـ90، على النحو التالي: - مهارات التنظيم والتخطيط موعد الدورة: السبت المقبل 1442/2/9هـ (الموافق 2020/9/26م). - أنماط الشخصية. موعد الدورة: السبت المقبل 1442/2/9هـ (الموافق 2020/9/26م). - مهارات تحقيق الوعي الفكري موعد الدورة: السبت المقبل 1442/2/9هـ (الموافق 2020/9/26م). - الذكاءات المتعددة موعد الدورة: الأحد المقبل 1442/2/10هـ (الموافق 2020/9/27م). - تلقي القرآن الكريم موعد الدورة: الأحد المقبل 1442/2/10هـ (الموافق 2020/9/27م). - استراتيجية الإعلانات والتسويق الإلكتروني موعد الدورة: الأحد المقبل 1442/2/10هـ (الموافق 2020/9/27م). - مهارات استخدام المكتبات الرقمية موعد الدورة: الأحد المقبل 1442/2/10هـ (الموافق 2020/9/27م). - مهارات التعامل مع الشخصيات الصعبة موعد الدورة: الإثنين المقبل 1442/2/11هـ (الموافق 2020/9/28م). - مهارات الأسرة في تعزيز الانتماء الوطني موعد الدورة: الإثنين المقبل 1442/2/11هـ (الموافق 2020/9/28م). - إدارة الاجتماعات موعد الدورة: الإثنين المقبل 1442/2/11هـ (الموافق 2020/9/28م). - التفاؤل عافية وسعادة موعد الدورة: الثلاثاء المقبل 1442/2/12هـ (الموافق 2020/9/29م). - التفكير الإبداعي موعد الدورة: الثلاثاء المقبل 1442/2/12هـ (الموافق 2020/9/29م). Advertisements - دور المربين في تعزيز قيم المواطنة لدى الأبناء موعد الدورة: الثلاثاء المقبل 1442/2/12هـ (الموافق 2020/9/29م). - أساسيات اصطياد الثغرات الأمنية أخلاقيًّا موعد الدورة: الأربعاء المقبل 1442/2/13هـ (الموافق 2020/9/30م). - كيف تتلقى القرآن الكريم موعد الدورة: الأربعاء المقبل 1442/2/13هـ (الموافق 2020/9/30م). - الإشراف الأكاديمي موعد الدورة: الأربعاء المقبل 1442/2/13هـ (الموافق 2020/9/30م). - أسس ومهارات المواطنة والانتماء موعد الدورة: الأربعاء المقبل 1442/2/13هـ (الموافق 2020/9/30م). - مهارات تعزيز الوعي الفكري في التعامل مع وسائل التواصل موعد الدورة: الخميس المقبل 1442/2/14هـ (الموافق 2020/10/1م). - دورة الحوار الزوجي موعد الدورة: الخميس المقبل 1442/2/14هـ (الموافق 2020/10/1م). - توثيق المراجع العلمية التربوية باستخدام (APA) موعد الدورة: الخميس المقبل 1442/2/14هـ (الموافق 2020/10/1م). - جميع الدورات مجانية (حضور فقط) للرجال والنساء من مختلف المناطق. - شهادات معتمدة من الجامعة (رسوم إصدار الشهادة 19 ريال). يبدأ التسجيل من اليوم الخميس 1442/2/7هـ من خلال اختيار الدورة والضغط على مربع (احجز) عن طريق الرابط اضغط هنا يستمر التسجيل حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب لكل دورة. تفاصيل أكثر: https://www.wadhefa.com/job_a/UQU9982.png اقرأ أيضًا: وزارة الموارد البشرية تعلن 81 وظيفة شاغرة للجنسين طريقة الحصول على وظيفة بالمؤسسة العامة للتقاعد

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